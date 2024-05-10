Президент Ильхам Алиев: Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы станут одними из красивейших мест в мире

БАКУ /Trend/ - Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы станут одними из красивейших мест не только в Азербайджане, на Кавказе, но и в мире – самыми современными, самыми удобными, самыми красивыми.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

«Природа, живописные панорамы этих мест, зеленые массивы, родники дополняются современными, в то же время строящимися в традиционном стиле зданиями. Создается такой красивый город, которым, я уверен, будет гордиться каждый из нас, каждый азербайджанец», - отметил глава государства.