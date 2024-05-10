Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 10 мая церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу, рассказал о восстановлении исторических памятников в городе.

Как сообщает Trend, глава государства сообщил, что сегодня после капитального ремонта открылась баня Ширин су. Отметив, что завершаются ремонтно-восстановительные работы в мечети Ашагы Говхар Ага, Президент Ильхам Алиев подчеркнул: «Разрушенный диким врагом памятник Узеиру Гаджибейли возвращен на свое место. Разрушенный армянами бюст Вагифа также был восстановлен в прежнем виде, прежней форме, изготовлен заново. Реконструируется разрушенный армянами дом Узеира Гаджибейли, он будет готов в этом году».