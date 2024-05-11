Вооружение Армении не сулит ей ничего хорошего - комментарий

БАКУ /Trend/ - Армения стремительно вооружается после Второй Карабахской войны, однако это не сулит ей ничего хорошего.

Об этом сказал Trend в субботу военный эксперт Азер Байрамов.

По его словам, покровители Армении стараются максимально вооружить эту страну.

"И особо следует отметить в этом смысле Францию. Армения нарушает все нормы и принципы, связанные с вооружением. Мы наблюдали это и во время Второй Карабахской войны. Это также наглядное доказательство того, что Армения представляет серьезную угрозу в регионе. Если Армения снова пойдет на максимальное вооружение, это создаст угрозу в будущем. Сотрудничество Армении с некоторыми странами в военно-промышленном секторе предполагает, прежде всего, поставки вооружений. В настоящее время проигравшая страна занимается вооружением", - сказал он.

Эксперт отметил, что страны, вооружающие Армению, называют это "оборонительным оружием".

"Но это абсурд, и нет гарантий, что армянская сторона не будет использовать это оружие для провокаций. Франция не хочет мира на Южном Кавказе, в том числе между Азербайджаном и Арменией. Такое неоднократно было и раньше, когда это оружие использовалось против нас. Вооружение Армении не сулит ей ничего хорошего. Азербайджанская сторона осведомлена о полученном ею оружии, военной технике. И в случае возникновения какой-либо угрозы, азербайджанская сторона примет все необходимые меры. Ответственность за последствия ляжет на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей", - сказал Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!