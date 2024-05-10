Регулярные встречи по процессу нормализации - важный этап подготовки мирного соглашения между Баку и Ереваном - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Регулярные встречи по процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном являются важным элементом процесса подготовки мирного соглашения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе трехсторонней встречи с главами МИД Армении и Казахстана.

"Хотел бы выразить благодарность казахстанской стороне, лично президенту Казахстана за его инициативу провести очередной раунд переговоров между делегациями двух стран в Казахстане. Регулярные встречи по процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном являются важным элементом процесса подготовки мирного соглашения. В последний раз делегации встречались более двух месяцев назад в Берлине", - сказал он.

Байрамов подчеркнул, что с момента последней встречи между сторонами произошел обмен комментариями по проекту мирного соглашения, а также дополнительно был произведен обмен определенными документами, отражающими позиции сторон по тем или иным аспектам переговорного процесса.

Отметим, что глава МИД Азербайджана находится с визитом в городе Алматы. В рамках запланировано проведение очередного раунда переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений" между двумя странами.

Напомним, что 30 апреля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что Баку и Ереван подтвердили свое участие в переговорах в Алматы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

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