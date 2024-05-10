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Президент Ильхам Алиев: Без города Шуша успешное завершение войны было невозможным

Политика Материалы 10 мая 2024 18:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Без города Шуша успешное завершение войны было невозможным

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Во время Отечественной войны я давал интервью представителям зарубежных медиа. Но я, естественно, ничего не мог сказать о наших планах, связанных с войной. Просто когда меня однажды спросили о Шуше, я сказал, что без Шуши наше дело останется незавершенным. Считаю, все поняли, что мы не остановимся, пока Шуша не будет освобождена.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

«Шуша – символ нашего несгибаемого духа. Шуша оставила такой большой след в сердце каждого гражданина Азербайджана, что без нее успешное завершение войны было невозможным», - подчеркнул глава государства.

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