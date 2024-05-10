Президент Ильхам Алиев: Без города Шуша успешное завершение войны было невозможным

БАКУ /Trend/ - Во время Отечественной войны я давал интервью представителям зарубежных медиа. Но я, естественно, ничего не мог сказать о наших планах, связанных с войной. Просто когда меня однажды спросили о Шуше, я сказал, что без Шуши наше дело останется незавершенным. Считаю, все поняли, что мы не остановимся, пока Шуша не будет освобождена.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

«Шуша – символ нашего несгибаемого духа. Шуша оставила такой большой след в сердце каждого гражданина Азербайджана, что без нее успешное завершение войны было невозможным», - подчеркнул глава государства.