Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не хотели войны, не хотим ее и сегодня

БАКУ /Trend/ - Мы никогда не хотели войны, не хотим ее и сегодня. Нам не нужна война, нам нужны были наши земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

«28-летняя деятельность Минской группы была направлена против азербайджанского народа. Их лживые обещания и бездействие были не случайными. Они не хотели решать этот вопрос. Они обещали эти земли армянам», - добавил глава государства.