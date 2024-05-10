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Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не хотели войны, не хотим ее и сегодня

Политика Материалы 10 мая 2024 18:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не хотели войны, не хотим ее и сегодня

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Мы никогда не хотели войны, не хотим ее и сегодня. Нам не нужна война, нам нужны были наши земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

«28-летняя деятельность Минской группы была направлена против азербайджанского народа. Их лживые обещания и бездействие были не случайными. Они не хотели решать этот вопрос. Они обещали эти земли армянам», - добавил глава государства.

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