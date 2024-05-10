Турция обратилась к Азербайджану для открытия консульства в Шуше - Джахид Багчи

БАКУ /Trend/ - Турция обратилась к Азербайджану для открытия консульства в городе Шуша.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня журналистам посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи.

Посол отметил, что в этом направлении ведутся переговоры.

"Для открытия консульства в Ханкенди необходимо, чтобы город был готов. Мы обратились для открытия консульства в Шуше. Между двумя государствами ведутся переговоры по этому вопросу, Турция проводит оценку данного процесса, и об этом будет объявлено, когда придет время", - подчеркнул он.

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