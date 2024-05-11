Звуки скрипки пленили сердца и вызвали восторг: концерт Ровшана Музаффарова в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Международного центра мугама в Баку был представлен концерт "Klassik musiqi axşamı" (Вечер классической музыки), сообщает Trend Life.

В программе музыкального вечера выступили концертмейстер Симфонического оркестра Измирского театра оперы и балета, скрипач Ровшан Музаффаров и старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, пианистка Арзу Сафарова.

Музыканты заворожили публику своим исполнением произведений известных азербайджанских композиторов. Ровшан Музаффаров и Арзу Сафарова талантливо исполнили произведения и передали эмоции, философские мысли авторов музыкальных сочинений.

Звуки скрипки пленили сердца и вызвали восторг слушателей.

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