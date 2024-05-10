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Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 10 мая 2024 14:06 (UTC +04:00)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 101 год со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, азербайджанский народ и общественные деятели страны, посещающие могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, с глубоким уважением почтили светлую память Гейдара Алиева, прочтя молитвы за упокой его души.

Прибывшие в Аллею почетного захоронения многочисленные посетители возложили букеты цветов к могиле общенационального лидера.

Фото: Сеймур Исмайлов

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Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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