Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 101 год со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, азербайджанский народ и общественные деятели страны, посещающие могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, с глубоким уважением почтили светлую память Гейдара Алиева, прочтя молитвы за упокой его души.

Прибывшие в Аллею почетного захоронения многочисленные посетители возложили букеты цветов к могиле общенационального лидера.

Фото: Сеймур Исмайлов

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