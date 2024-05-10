Президент Ильхам Алиев: Сегодня начинается новая история города Шуша

БАКУ /Trend/ - Сегодня начинается новая история города Шуша. В своем обращении к народу 8 ноября 2020 года я сказал, что мы возродим Шушу. И сегодня мы видим возрождающуюся Шушу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

Отметив, что в Шуше идут широкомасштабные строительные работы, строятся жилые комплексы, глава государства сказал: «Все дома построены в прекрасном архитектурном стиле – традиционном для Шуши стиле. Условия прекрасные, и я уверен, что после долгого перерыва шушинцы будут жить здесь комфортно, будут творить, созидать, сохранять исторический облик родного города».