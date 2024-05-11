Подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 мая в Шуше между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО был подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в субботу Trend, меморандум предусматривает обмен опытом в области культуры, науки и образования, развития новых технологий, а также реализацию совместных проектов.

На встрече помощника Президента Азербайджанской Республики, исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова и генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммада аль-Малика были обсуждены двустороннее сотрудничество, существующие связи между ИСЕСКО и Фондом за прошедший период.

Подчеркнута деятельность и заслуги Президента Фонда Мехрибан Алиевой в качестве Посла доброй воли ИСЕСКО по вопросам сближения цивилизаций, межкультурного диалога.

На встрече была отмечена деятельность Фонда, направленная на развитие образования и культуры, проекты в гуманитарной сфере в Азербайджане и других странах, межнациональное и межконфессиональное сближение. Было упомянуто, что подписанный меморандум создаст основу для дальнейшего успеха сотрудничества.

Была подчеркнута важность работ Фонда Гейдара Алиева в Шуше, которая была выбрана культурной столицей исламского мира в 2024 году, по сохранению и восстановлению исторических религиозных и культурных памятников после освобождения от оккупации с точки зрения сохранения культурно-исторического наследия. Сотрудничество с ИСЕСКО обсуждалось также в этой области.

Затем генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик посетил историко-религиозные памятники в Шуше, где ознакомился с фактами армянского вандализма, совершенного во время оккупации.

Напомним, что Азербайджан с 1991 года является членом ИСЕСКО - авторитетной международной культурно-гуманитарной организации, в которой представлены более 50 мусульманских государств. Эти отношения, установленные в 1991 году, расширились после того, как 24 ноября 2006 года Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева была удостоена звания Посла доброй воли ИСЕСКО.

Организация принимает активное участие в ряде мероприятий международного значения, проводимых в Азербайджане. В то же время между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО налажено плодотворное сотрудничество.

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