Предупреждение от Президента Ильхама Алиева: Если увидим, что передаваемое Армении вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается

БАКУ /Trend/ - Наша политика основана на международном праве и справедливости. Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция дает Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

«Все знают, на что мы способны, на что способна наша Армия и как тверда наша воля. Никто не сможет устоять перед нами», - отметил глава государства.