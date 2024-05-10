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До конца июня в городе Шуша откроется центр "ASAN xidmət"

Общество Материалы 10 мая 2024 12:02 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - До конца июня в городе Шуша откроется центр "ASAN xidmət".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня заявил журналистам председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

Он отметил, что услугами центра "ASAN xidmət" в Шуше смогут воспользоваться как жители города Шуша, так и Ханкенди.

"Всего на освобожденных от оккупации территориях будут функционировать 4 региональных центра "ASAN xidmət" - в Агдаме, Джебраиле, Лачине и Шуше", - добавил Мехтиев.

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