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Президент Ильхам Алиев: Наш народ проявил такой героизм, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана

Политика Материалы 10 мая 2024 18:05 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наш народ проявил такой героизм, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ проявил такой героизм, такую самоотверженность, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана и уважают наш народ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

«Потому что мы восстановили свои права не путем переговоров, не за счет чьих-то уступок, а на поле боя, освободили наши города, пролили кровь, понесли потери», - отметил глава государства, подчеркнув, что в течение 44 дней весь азербайджанский народ сплотился в единый кулак.

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