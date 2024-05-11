Минсельхоз Ирана заявил об отсутствии планов импортировать пшеницу до марта 2025 года

БАКУ /Trend/ - Иран может самостоятельно обеспечивать себя пшеницей и не планирует ее импортировать в 2024 году по иранскому календарю, который заканчивается в марте 2025 года. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства исламской республики Алиреза Мохаджер, передает Trend.

"С марта 2023 года по март 2024 года (один год по иранскому календарю) объем производства пшеницы в стране составил 10,5 млн тонн, объем импорта пшеницы составил 1 млн тонн, но в этом году (завершается в марте 2025 года) мы полностью себя обеспечим и не будем импортировать эту зерновую культуру", - заявил Мохаджер.