Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

ИСЕСКО гордится тем, что Президент Ильхам Алиев поддерживает ее планы - генеральный директор

Политика Материалы 11 мая 2024 15:49 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ИСЕСКО гордится тем, что Президент Ильхам Алиев поддерживает ее планы и программы, связанные с Азербайджаном, а организация, в свою очередь, выполняет свой долг верности по отношению к нему.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль».

Салим бин Мухаммад аль-Малик отметил, что в ИСЕСКО задействованы умные сыны Азербайджана, они работают там как опытные эксперты.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости