ИСЕСКО гордится тем, что Президент Ильхам Алиев поддерживает ее планы - генеральный директор

БАКУ /Trend/ - ИСЕСКО гордится тем, что Президент Ильхам Алиев поддерживает ее планы и программы, связанные с Азербайджаном, а организация, в свою очередь, выполняет свой долг верности по отношению к нему.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль».

Салим бин Мухаммад аль-Малик отметил, что в ИСЕСКО задействованы умные сыны Азербайджана, они работают там как опытные эксперты.