Президент Ильхам Алиев: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами

БАКУ /Trend/ - Сегодня по одному нашему требованию нам возвращаются четыре села Газаха. Так будет и дальше. Право слова здесь принадлежит нам, мы – ведущее государство на Кавказе, мы ведущее государство в экономическом, политическом, военном плане, во всех аспектах, все должны считаться с нами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

Глава государства отметил, что и Армения, и внешние круги, стоящие за ней, дающие им ложные обещания, пожалеют, если не будут считаться с нами.