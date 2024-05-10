Начальник СГБ Азербайджана и сотрудники Службы посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи со 101-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы посетили могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, возложили венок и букеты цветов к его могиле, выразили глубокое уважение и почтение к светлой памяти гениальной личности.

Как сообщили Trend в пресс-службе СГБ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Согласно информации, на мероприятии, организованном в актовом зале СГБ с участием личного состава Службы, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность нашей республики, прозвучал Государственный гимн.

Начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, выступая с речью, рассказал о жизненном пути гениальной личности, подчеркнул, что деятельность великого лидера Гейдара Алиева в органах безопасности, которой он посвятил 25 лет своей жизни, была признана важной вехой в истории этих органов, благодаря его неоценимым усилиям началось формирование организации службы безопасности на основе идеологии азербайджанства, а также подчеркнул беспрецедентные заслуги великого лидера, взявшего на себя миссию по спасению нашего государства, сохранению независимости страны.

Генерал-полковник Али Нагиев отметил, что основой деятельности сегодняшних органов безопасности являются школа профессионализма и патриотическое наследие, основы которых были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым, и сотрудники СГБ как последователи этой школы упорно работают во имя сохранения и развития этих традиций в органах безопасности.

Начальник Службы Али Нагиев подчеркнул, что органы спецслужб успешно осуществляют свою деятельность под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

После завершения официальной части мероприятие продолжилось концертной программой в исполнении известных представителей культуры и искусства в Культурном центре СГБ.

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