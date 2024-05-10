БАКУ /Trend/ - Переговоры в Алматы будут очень полезными для урегулирования азербайджано-армянских отношений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе трехсторонней встречи с главами МИД Армении и Казахстана.

"Важным элементом последних переговоров также является факт подписания протокола, который положил начало процессу делимитации армяно-азербайджанской госграницы.<...> Мы уделяем этому процессу особое внимание. Я уверен, что переговоры в Алматы будут очень полезными, и нам удастся продуктивно поработать в течение следующих двух дней, чтобы найти решения по существующим открытым вопросам", - сказал он.

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