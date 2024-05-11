Страны, поставляющие оружие Армении, должны сделать выводы из предупреждения Азербайджана - комментарий

БАКУ /Trend/ - Некоторые страны, в частности Франция, делают все, чтобы снова превратить Южный Кавказ в зону боевых действий.

Об этом сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

Он отметил, что целью стран, которые, вооружая Армению, провоцируют ее на войну, является Азербайджан.

"Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной Отечественной войне. Вслед за этим в прошлом году в результате антитеррористических мероприятий локального характера, не продлившихся и суток, был восстановлен государственный суверенитет на всей территории страны. Сегодня Азербайджан успешно продолжает строительные и восстановительные работы на своих освобожденных от оккупации территориях. Наши соотечественники, когда-то ставшие вынужденными переселенцами в результате армянской оккупации, возвращаются в родные края. Все это вызывает беспокойство некоторых стран. Эти страны продолжают заниматься вооружением Армении", - сказал Искендеров.

По его словам, азербайджанское государство неоднократно предупреждало страны, занимающие такую позицию.

"Очередное предупреждение прозвучало 10 мая. Президент Азербайджана, который в тот день принял участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретился с первыми жителями, переселившимися в город, особо остановился во время своего выступления на этом моменте. Глава государства сказал: "Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция дает Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается. В любом случае, все знают, на что мы способны, на что способна наша армия и как тверда наша воля. Никто не сможет устоять перед нами. Никто не может нам ничего диктовать и вмешиваться в наши внутренние дела. Мы будем делать то, что считаем нужным". Считаю, что руководство Франции, а также Армении должно сделать выводы из этого предупреждения. В то же время это предупреждение относится и к другим странам, которые сегодня поставляют Армении оружие. Пока не стало слишком поздно, пусть одумаются", - сказал он.

Депутат Эльшан Мусаев сказал Trend, что политика, проводимая Западом, рядом европейских государств против Азербайджана, коварна, лицемерна и неприемлема.

Он отметил, что вчера Президент Ильхам Алиев направил из города Шуша конкретный месседж Армении и ее покровителям - если увидим, что поставляемое Армении вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается.

"В любом случае мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока армянские фанатики, такие страны-провокаторы, как Франция, спокойно будут строить свои планы, создавать опасную ситуацию на границе, формировать террористические группировки. В конечном итоге будет обязательно дан ответ на все их бесчестные шаги и поведение", - сказал Мусаев.

Он подчеркнул, что эти силы должны знать свое место, рассчитывать последствия своих шагов, и принять тот факт, что Азербайджан является главной силой в регионе.

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