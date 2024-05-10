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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана (ФОТО)

Политика Материалы 10 мая 2024 13:14 (UTC +04:00)
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Казахстан министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети Х.

Было отмечено, что стороны обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку дня сотрудничества между двумя странами, перспективы стратегического партнерства в различных сферах, таких как экономика, энергетическая безопасность, инвестиции.

Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу об инициативах и позиции Азербайджана в отношении процесса постконфликтной нормализации.

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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана (ФОТО)
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана (ФОТО)
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана (ФОТО)
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана (ФОТО)
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