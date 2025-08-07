Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Home
  2. Economy

Azerbaijani currency to world currency rates for August 7

Economy Materials 7 August 2025 09:22 (UTC +04:00)
Azerbaijani currency to world currency rates for August 7

Follow Trend on

Sadig Javadov
Sadig Javadov
Read more

BAKU, Azerbaijan, August 7. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) announced the exchange rates for August 7, Trend reports.

According to the official exchange rate bulletin for today, the official US dollar exchange rate remained unchanged at 1.7000 manats.

The euro exchange rate against the manat was 1.9844 manat. 1 Turkish lira was 0.0418 manat, and 100 Russian rubles was 2.1250 manat.

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

1.7

1 euro

EUR

1.9844

100 Russian rubles

RUB

2.1250

1 Australian dollar

AUD

1.1079

1 Belarusian ruble

BYN

0.5774

1 Bulgarian Lev

BGN

1.0144

1 UAE dirham

AED

0.4628

100 South Korean won

KRW

0.1229

1 Czech koruna

CZK

0.0808

1 Chinese yuan

CNY

0.2368

1 Danish krone

DKK

0.2659

1 Georgian lari

GEL

0.6298

1 Hong Kong dollar

HKD

0.2166

1 Indian rupee

INR

0.0194

1 British pound sterling

GBP

2.2728

10,000 Iranian rials

IRR

0.0294

1 Swedish krona

SEK

0.1771

1 Swiss franc

CHF

2.1119

1 Israeli shekel

ILS

0.495

1 Canadian dollar

CAD

1.2381

1 Kuwaiti dinar

KWD

5.5661

100 Kazakh tenge

KZT

0.3163

1 Qatari rial

QAR

0.4664

1 Kyrgyz som

KGS

0.0195

100 Hungarian forints

HUF

0.4985

1 Moldovan leu

MDL

0.1006

1 Norwegian krone

NOK

0.1673

100 Uzbek som

UZS

0.0136

100 Pakistani rupees

PKR

0.599

1 Polish zloty

PLN

0.4644

1 Romanian leu

RON

0.391

1 Serbian dinar

RSD

0.0169

1 Singapore dollar

SGD

1.3241

1 Saudi rial

SAR

0.453

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

2.3183

1 Turkish lira

TRY

0.0418

1 Turkmen manat

TMT

0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

0.041

100 Japanese yen

JPY

1.154

1 New Zealand dollar

NZD

1.0114
Latest

Latest

Read more