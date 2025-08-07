Azerbaijani currency to world currency rates for August 7

BAKU, Azerbaijan, August 7. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) announced the exchange rates for August 7, Trend reports.
According to the official exchange rate bulletin for today, the official US dollar exchange rate remained unchanged at 1.7000 manats.
The euro exchange rate against the manat was 1.9844 manat. 1 Turkish lira was 0.0418 manat, and 100 Russian rubles was 2.1250 manat.
|
Currencies
|
Code
|
Exchange rate
|
1 US dollar
|
USD
|
1.7
|
1 euro
|
EUR
|
1.9844
|
100 Russian rubles
|
RUB
|
2.1250
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
1.1079
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
0.5774
|
1 Bulgarian Lev
|
BGN
|
1.0144
|
1 UAE dirham
|
AED
|
0.4628
|
100 South Korean won
|
KRW
|
0.1229
|
1 Czech koruna
|
CZK
|
0.0808
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
0.2368
|
1 Danish krone
|
DKK
|
0.2659
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
0.6298
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
0.2166
|
1 Indian rupee
|
INR
|
0.0194
|
1 British pound sterling
|
GBP
|
2.2728
|
10,000 Iranian rials
|
IRR
|
0.0294
|
1 Swedish krona
|
SEK
|
0.1771
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
2.1119
|
1 Israeli shekel
|
ILS
|
0.495
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
1.2381
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
5.5661
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
0.3163
|
1 Qatari rial
|
QAR
|
0.4664
|
1 Kyrgyz som
|
KGS
|
0.0195
|
100 Hungarian forints
|
HUF
|
0.4985
|
1 Moldovan leu
|
MDL
|
0.1006
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
0.1673
|
100 Uzbek som
|
UZS
|
0.0136
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
0.599
|
1 Polish zloty
|
PLN
|
0.4644
|
1 Romanian leu
|
RON
|
0.391
|
1 Serbian dinar
|
RSD
|
0.0169
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1.3241
|
1 Saudi rial
|
SAR
|
0.453
|
1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)
|
XDR
|
2.3183
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
0.0418
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
0.4857
|
1 Ukrainian hryvnia
|
UAH
|
0.041
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
1.154
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
1.0114