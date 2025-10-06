Azerbaijan shares details on consumer VAT refund volume for 9M2025
From January through September 2025, Azerbaijan refunded over 140 million manat ($82.5 million) to consumers through its VAT Refund program. Foreign visitors received 7.9 million manat ($4.7 million) in VAT refunds for personal purchases.
