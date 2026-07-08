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Iran releases currency exchange rates for July 8

Economy News 8 July 2026 09:23 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 8
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, July 8. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 8.

According to the CBI's announced rates, the value of 2 currencies went up, while 44 currencies fell compared to July 7.

The official rate for $1 is 1,325,744 rials, while one euro is valued at 1,514,385 rials. On July 7, the euro was priced at 1,523,294 rials.

Currency

Rial on July 8

Rial on July 7

1 US dollar

USD

1,325,744

1,333,256

1 British pound

GBP

1,772,639

1,782,237

1 Swiss franc

CHF

1,642,852

1,653,575

1 Swedish króna

SEK

137,051

138,214

1 Norwegian krone

NOK

135,336

135,771

1 Danish krone

DKK

202,586

203,791

1 Indian rupee

INR

13,962

13,980

1 UAE Dirham

AED

360,992

363,038

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,280,391

4,297,082

100 Pakistani rupees

PKR

476,907

479,411

100 Japanese yen

JPY

818,751

821,561

1 Hong Kong dollar

HKD

169,044

169,997

1 Omani rial

OMR

3,446,267

3,464,918

1 Canadian dollar

CAD

933,953

937,851

1 New Zealand dollar

NZD

753,687

758,633

1 South African rand

ZAR

81,566

82,184

1 Turkish lira

TRY

28,308

28,475

1 Russian ruble

RUB

17,415

17,100

1 Qatari riyal

QAR

364,215

366,279

100 Iraqi dinars

IQD

101,187

101,746

1 Syrian pound

SYP

10,867

10,928

1 Australian dollar

AUD

919,413

925,757

1 Saudi riyal

SAR

353,532

355,535

1 Bahraini dinar

BHD

3,525,915

3,545,894

1 Singapore dollar

SGD

1,026,142

1,031,253

100 Bangladeshi takas

BDT

1,075,828

1,081,632

10 Sri Lankan rupees

LKR

39,604

39,797

1 Myanmar kyat

MMK

631

635

100 Nepalese rupees

NPR

872,234

873,311

1 Libyan dinar

LYD

206,713

207,780

1 Chinese yuan

CNY

195,084

196,197

100 Thai baht

THB

3,979,551

4,001,495

1 Malaysian ringgit

MYR

325,676

326,404

1,000 South Korean won

KRW

875,365

870,668

1 Jordanian dinar

JOD

1,869,879

1,880,474

1 euro

EUR

1,514,385

1,523,294

100 Kazakh tenge

KZT

281,861

282,079

1 Georgian lari

GEL

503,686

506,684

1,000 Indonesian rupiah

IDR

73,963

74,019

1 Afghan afghani

AFN

20,769

20,955

1 Belarusian ruble

BYN

458,529

461,127

1 Azerbaijani manat

AZN

779,863

784,271

100 Philippine pesos

PHP

2,157,477

2,170,113

1 Tajik somoni

TJS

143,388

144,220

1 Turkmen manat

TMT

379,175

379,850

Venezuelan bolívar

VES

1,981

2,025

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,696,861 rials and $1 costs 1,485,490.

On the black market, $1 is worth about 1.76-1.79 million rials, while one euro is worth 2,01-2,04 million rials.

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