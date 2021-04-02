Туркменистан и РФ подписали меморандум о взаимопонимании по обеспечению биологической безопасности
БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, документ был подписан 1 апреля 2021 года в ходе встречи заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова и заместителя председателя Кабинета министров, председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердара Бердымухамедова с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по каспийской тематике, включая подготовку к 6-му Каспийскому саммиту, запланированному к проведению в Туркменистане. Обсуждались вопросы безопасности, включая экологическую.
Также были обговорены вопросы двустороннего сотрудничества по политико-дипломатической линии, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрены возможности расширения двусторонних контактов по линии науки, образования и медицины.
Сообщается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных структур, преимущественно на платформе ООН, ОБСЕ, СНГ и других.
Согласно МИД Туркменистана, 1 апреля также состоялась встреча вышеназванных представителей страны с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Стороны высказались за развитие двусторонних отношений, включая расширение торгово-экономических и инвестиционных связей, а также за укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества.
Помимо этого, была отмечена результативность сотрудничества Туркменистана с регионами России.
В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень политического диалога между двумя государствами, отмечена заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия по линии правительств.
Ранее сообщалось, что делегация Туркменистана будет находиться с рабочим визитом в России в период с 30 марта по второе апреля.
Как сообщили ранее Trend в российском МИД, Туркменистан и РФ готовятся к подписанию ряда межправительственных документов, в том числе соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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