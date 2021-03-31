В Туркменистане возобновляется движение пассажирских поездов по новому направлению

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане с первого апреля 2021 года возобновится движение пассажирских поездов по направлениям Ашхабад – Дашогуз и Дашогуз – Ашхабад, сообщает Trend в среду со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что рейсы будут осуществляться один раз в неделю в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане возобновляется железнодорожное сообщение по маршруту Ашхабад – Туркменабат, Туркменабат – Ашхабад. Отмечалось, что работа поездов возобновится в тестовом режиме с условием соблюдения санитарно-гигиенических требований. При этом срок приостановки железнодорожного сообщения по остальным направлениям продлевался до 1 апреля.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в стране было приостановлено осуществление железнодорожного сообщения.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на рейс.

Отметим, что на сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом. Ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать страну в аспектах готовности и реагирования на COVID-19. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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