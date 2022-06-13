Обсуждены перспективы реализации инвестпроектов турецкой группы компаний в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил перспективы реализации в Казахстане инвестиционных проектов в химической промышленности совместно с турецкой группой компаний Yildirim Holding, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Так, во время встречи Токаева с генеральным директором Группы компаний Yildirim Holding Робертом Юкселем Йылдырымом гендиректор проинформировал главу государства о ходе строительства завода по производству кальцинированной соды в Сарысуском районе Жамбылской области на сумму 400 млн долларов.

Кроме того, турецкий бизнесмен рассказал о реализации инвестиционного проекта по добыче и производству хромового концентрата на месторождении «Восход» в Актюбинской области, а также совместной работе с АО «Казгеология» по разведке твердых полезных ископаемых в ряде регионов страны.

По итогам встречи Токаев отметил важность развития взаимовыгодного сотрудничества с Турцией и выразил поддержку инвестиционной деятельности компании в Казахстане.