  1. Home
  2. Iran

Iran releases currency exchange rates for November 14

Iran News 14 November 2026 09:33 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for November 14
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, November 14. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 14.

According to the CBI's announced rates, the value of 28 currencies went up, while 18 currencies fell compared to November 12.

The official rate for $1 stood at 1,917,082 rials, while one euro was valued at 2,115,141 rials. On November 12, the euro was priced at 2,122,509 rials.

Currency

Rial on November 14

Rial on November 12

1 US dollar

USD

1,917,082

1,913,255

1 British pound

GBP

2,532,861

2,540,738

1 Swiss franc

CHF

2,285,132

2,296,845

1 Swedish króna

SEK

190,270

191,610

1 Norwegian krone

NOK

200,300

200,299

1 Danish krone

DKK

282,940

283,916

1 Indian rupee

INR

20,337

20,402

1 UAE Dirham

AED

522,010

520,968

1 Kuwaiti dinar

KWD

6,154,354

6,144,191

100 Pakistani rupees

PKR

693,052

691,796

100 Japanese yen

JPY

1,198,626

1,196,807

1 Hong Kong dollar

HKD

244,331

243,877

1 Omani rial

OMR

4,981,509

4,973,990

1 Canadian dollar

CAD

1,344,660

1,343,215

1 New Zealand dollar

NZD

1,059,278

1,064,635

1 South African rand

ZAR

113,224

115,265

1 Turkish lira

TRY

38,063

38,088

1 Russian ruble

RUB

23,336

23,146

1 Qatari riyal

QAR

526,671

525,620

100 Iraqi dinars

IQD

126,425

125,387

1 Syrian pound

SYP

15,714

15,682

1 Australian dollar

AUD

1,298,811

1,310,985

1 Saudi riyal

SAR

511,222

510,201

1 Bahraini dinar

BHD

5,098,622

5,088,444

1 Singapore dollar

SGD

1,488,006

1,489,073

100 Bangladeshi takas

BDT

1,540,991

1,526,678

10 Sri Lankan rupees

LKR

57,624

57,155

1 Myanmar kyat

MMK

913

911

100 Nepalese rupees

NPR

1,270,444

1,274,556

1 Libyan dinar

LYD

297,336

296,469

1 Chinese yuan

CNY

287,353

286,749

100 Thai baht

THB

5,656,650

5,663,892

1 Malaysian ringgit

MYR

469,154

469,799

1,000 South Korean won

KRW

1,434,293

1,430,965

1 Jordanian dinar

JOD

2,703,924

2,698,526

1 euro

EUR

2,115,141

2,122,509

100 Kazakh tenge

KZT

430,339

428,561

1 Georgian lari

GEL

739,520

738,345

1,000 Indonesian rupiah

IDR

105,093

105,238

1 Afghan afghani

AFN

29,966

29,422

1 Belarusian ruble

BYN

639,731

632,084

1 Azerbaijani manat

AZN

1,127,695

1,125,177

100 Philippine pesos

PHP

3,001,461

3,020,633

1 Tajik somoni

TJS

207,801

207,688

1 Turkmen manat

TMT

546,450

546,991

Venezuelan bolívar

VES

2,118

2,124

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,115,141 rials and $1 costs 1,917,082 rials.

On the black market, $1 is worth about 2,71-2,74 million rials, while one euro is worth 2,99-3,02 million rials.

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more