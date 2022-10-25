Назван объем инвестиций Азербайджана в Казахстан

БАКУ /Trend/ - На сегодня объем инвестиций Азербайджана в Казахстан достиг 204 миллионов долларов.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на мероприятии по случаю Дня Республики Казахстана и 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, передает во вторник Trend.

Министр отметил, что Казахстан и Азербайджан являются дружественными странами, стратегическими партнёрами.

По его словам, подписанные в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку декларация об укреплении отношений, а также 20 документов составляют прочную базу для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Шахбазов также отметил солидарность двух стран в региональных вопросах.

"Казахстан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана и участвует на данный момент в проектах восстановления освобожденных территорий", - сказал министр.

Он подчеркнул, что сотрудничество в сфере транспорта и логистики, в проекте Среднего коридора и других совместных инвестиционных проектах позволяет вывести отношения стран на новый уровень.

"До сих пор объем инвестиций Азербайджана в Казахстан достиг 204 миллионов долларов, в то время как объем казахстанских инвестиций в Азербайджан достиг показателя в 100 миллионов долларов. Объем двустороннего товарооборота за восемь месяцев составил 369 миллионов долларов", - сказал Шахбазов.

Отметив, что все усилия стран нацелены на совместное развитие и успех, министр добавил, что отношения Казахстана и Азербайджана продолжат способствовать региональной стабильности и процветанию обеих стран.