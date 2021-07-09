БАКУ /Trend/ - Утвержден новый документ между Азербайджаном и Беларусью.

Как сообщает в пятницу Trend, на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана девятого июля был рассмотрен законопроект об утверждении соглашения «О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Беларусь».

В ходе обсуждений депутаты отметили, что этот документ способствует развитию сотрудничества между двумя странами. После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и утвержден большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)