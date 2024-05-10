В 2024 году увеличились авиапассажирские перевозки в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года воздушным транспортом в Азербайджан было перевезено 926 тысяч 652 пассажира.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму Азербайджана, это на 40,7 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Россия занимает первое место, перевезя за 4 месяца в Азербайджан 263 505 пассажиров. Это также означает рост на 37,6 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Только в апреле в Азербайджан было перевезено 258 176 пассажиров. Это на 46,3 процента больше, чем в том же месяце прошлого года. В апреле из России было перевезено 71 835 пассажиров, что на 38,7 процента больше, чем в апреле прошлого года.

Отметим, что в январе-апреле этого года из Турции в Азербайджан было перевезено 217 689 пассажиров, что на 21,4 процента больше, чем за прошлый год.

Из Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджан за указанный период перевезено 131 325 пассажиров (рост на 42 процента).

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