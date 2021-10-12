Президенты Турции и США обсудят Карабах

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с американским коллегой Джозефом Байденом Карабах.

Об этом пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын сказал в интервью газете "Milliyet", сообщает во вторник Trend.

Он отметил вопросы, которые планируется обсудить на двусторонней встрече президентов двух стран в рамках саммита лидеров G-20, который состоится в Риме 30-31 октября: «У нас обширные связи с США. Лидеры обсудят основные вопросы повестки в политической, экономической, энергетической, торговой областях, в оборонной промышленности, в сферах безопасности, борьбы с террором. Будут обсуждены и вопросы по Афганистану, Сирии, Ираку, Кавказскому региону и Карабаху, а также по Ливии, Средиземноморью и т.д., другие глобальные проблемы».

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)