Завтра в Азербайджане будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 4-6, днем - 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 1-6, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорной местности - 4-8 градусов мороза, днем - 6-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)