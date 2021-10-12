Названо число погибших в ДТП в Баку с начала года

БАКУ /Trend/ - Названо число пешеходов, погибших в результате ДТП, произошедших в Баку за девять месяцев текущего года.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на старшего инспектора Главного управления государственной дорожной полиции г. Баку майора полиции Араза Аскерли, за этот период в Баку произошли 354 ДТП, в которых погибли 145, травмы получили 284 человека.

"57,1% от общего числа дорожных происшествий, произошедших в Баку за указанный период, связано с наездом на пешеходов, 93 из которых в результате ДТП погибли, 115 получили травмы различной степени тяжести. 24 ДТП с наездом на пешеходов произошли именно из-за нарушения правил дорожного движения самими пешеходами".

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)