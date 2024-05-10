Необходимо предоставить финансовую помощь развивающимся странам для сокращения эмиссии парниковых газов - Эльнур Солтанов

БАКУ/Trend/- Необходимо предоставить финансовую помощь развивающимся странам для сокращения эмиссии парниковых газов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов (входит в совет председательства COP29) на мероприятии на тему "Диалоги о климате: дорога к COP29".

По его словам, развитые страны развивались, используя 80 процентов углеродного бюджета (то есть, экономика развивалась при больших выбросах диоксида углерода), но теперь они думают о том, чтобы максимально сократить ущерб природе за счет сокращения эмиссии парниковых газов.

"Но развивающиеся страны не имеют таких возможностей, как развитые страны, нет финансовых возможностей для климатических мер, им необходимо предоставить финансовую помощь. Это будет одним из вопросов, обсуждаемых в Азербайджане на COP29. Проведение COP29 в Азербайджане возлагает на страну большую ответственность, и невозможно себе представить, что в следующем столетии появится еще одна такая возможность", - подчеркнул Солтанов.

Он также упомянул, что одним из обязательств правительства Азербайджана является сокращение выбросов диоксида углерода на 40 процентов в рамках национальных обязательств (NDC).

"В целом, решение климатических проблем не должно осуществляться через ущерб нормальной жизнедеятельности, и мы должны попытаться добиться этого, применяя модели экономического и социального развития", - добавил Солтанов.

По его словам, в стране необходимо решить проблему выбросов метана и всех видов отходов, постараться перерабатывать отходы с производством из них электроэнергии или полезной продукции.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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