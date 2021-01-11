Венгрия и Азербайджан изучают будущее сотрудничества в транспортировке СПГ и КПГ
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В Армении глубокий политический, экономический, социальный и психологический кризис - Армен Саркисян
На Бакинской фондовой бирже многократно увеличился оборот первичного рынка корпоративных ценных бумаг
Президент Ильхам Алиев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву (ФОТО)
Приступила к работе комиссия минобороны Азербайджана по рассмотрению обращений уволенных по мобилизации лиц
В Азербайджане семь человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение антиэпидемического и карантинного режимов
В Азербайджане в отношении более 5 тыс. человек приняты меры административного наказания за нарушение карантина
Лечение раненых участников Отечественной войны находится под полным контролем Фонда "YAŞAT" (ФОТО/ВИДЕО)
Глава Минсельхоза Республики Узбекистан и гендиректор ФАО согласовали направления сотрудничества на 2021 год
Оппозиционные активисты в Армении заблокировали дорогу, ведущую к международному аэропорту "Звартноц"
Эльчин Иманов отмечает юбилей: Мужчина в самом расцвете сил, де-факто с современными требованиями (ФОТО)
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира