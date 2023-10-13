ЦБ Азербайджана и Mastercard обсудили поддержку цифровизации малого и среднего бизнеса

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Mastercard обсудили поддержку цифровизации малого и среднего бизнеса

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова на странице в "Х" (бывший Twitter).

"В ходе встречи с президентом подразделения Восточной Европы Mastercard Ясемином Бедиром мы обсудили состояние сотрудничества между Центральным банком и Mastercard, расширение цифровых платежей и поддержку цифровизации малого и среднего бизнеса", - говорится в публикации.

Отметим, что глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов на полях ежегодного заседания Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Марокко провел ряд встреч.