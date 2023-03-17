Казахстан экспортировал рекордное количество зерна и муки

БАКУ /Trend/ - В прошлом году, Казахстан экспортировал 13,2 миллиона тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Об этом сказал директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Он отметил, что экспортированное страной в прошлом году количество зерна и муки является рекордным за всю историю Казахстана, а также добавил, что в нынешнем году страна планирует экспортировать 9,4 миллиона тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.

Отметим, что в нынешнем году в Казахстане предусматривается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, площадей кормовых культур - на 36,5 тысячи га, а площадей сахарной свеклы - на 6,7 тысячи га.