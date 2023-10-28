Средний коридор играет ключевую роль в рамках инициативы "Один пояс - один путь" - посол Казахстана

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) играет ключевую роль в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Как передает в субботу Trend, об этом сказал посол Казахстана в Хорватии Акылбек Камалдинов в ходе семинара, посвященного обсуждению результатов и перспектив инициативы "Один пояс - один путь".

Камалдинов подчеркнул, что Казахстан занимает особое положение в этом глобальном проекте.

"За 10 лет совместной реализации инициативы достигнуты существенные успехи. В частности, введены в эксплуатацию такие крупные инфраструктурные проекты, как казахстанско-китайская логистическая база в порту Ляньюньган, сухой порт "Хоргос", международная транзитная магистраль Западная Европа – Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран. Ключевую роль в рамках инициативы "Пояс и путь" имеет Транскаспийский международный транспортный маршрут, благодаря которому сроки грузоперевозок в Европу будут сокращены вдвое", - сказал он.

Посол Казахстана отметил готовность страны к более активному сотрудничеству с международными партнерами в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и проекта "Цифровой Шелковый путь".

""Один пояс - один путь" способствует укреплению культурных, гуманитарных связей, взаимопониманию и укреплению дружеских взаимоотношений между странами-участниками", - добавил он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.