Туркменистан значительно расширил сотрудничество с ООН - постоянный координатор

БАКУ /Trend/ - Туркменистан значительно расширил свое сотрудничество с системой ООН, присоединившись к 167 международным конвенциям и договорам.

Об этом сказал Trend постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

"В этом году правительство Туркменистана отмечает 30-летие членства в системе ООН. С первых дней вступления в ООН Туркменистан обязался соблюдать нормы и принципы Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, основных конвенций и других международных актов в виде резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности", - сказал постоянный координатор ООН.

По его словам, став полноправным членом международного сообщества, Туркменистан проводит активную внешнюю политику, на сегодняшний день страна поддерживает дипломатические отношения со 151 государством мира и является членом около 50 международных организаций.

"За рубежом действуют 40 дипломатических миссий и консульств Туркменистана, в самой стране аккредитовано 48 дипломатических миссий и консульств иностранных государств и представительств международных организаций", - добавил он.

Шлапаченко отметил, что Туркменистан значительно расширил свое сотрудничество с системой ООН, присоединившись к 167 международным конвенциям и договоров, а также вошел в состав 13 Советов, Комитетов и Комиссий ООН.

"Туркменистан является соавтором ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к обеспечению устойчивого развития во всех его измерениях. Поэтому они регулярно находят поддержку государств-членов ООН. Наиболее яркими примерами являются резолюции о надежности и стабильности транзита и поставок энергоресурсов, устойчивом транспорте и постоянном нейтралитете", - подчеркнул Дмитрий Шлапаченко.