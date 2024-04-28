МВФ и Узбекистан обсудили процесс вступления страны в ВТО

БАКУ /Trend/ - 26 апреля текущего года состоялась встреча между министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым и главой делегации Международного валютного фонда Яссером Абдихом, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались проводимые в Узбекистане экономические реформы, направленные на либерализацию рынка, улучшение условий для торговли и привлечение иностранных инвестиций, а также на вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Представители МВФ высоко оценили достижения страны в устойчивом экономическом росте, увеличении объемов привлекаемых иностранных инвестиций в ключевые сектора экономики. Узбекская сторона разъяснила основы реализации государственной инвестиционной политики, включая создание комфортных условий для бизнеса и защиту прав инвесторов.

Также были рассмотрены вопросы оказания МВФ поддержки процессу вступления Узбекистана в ВТО, включая активизацию и успешное проведение переговоров с членами организации.

Представители МВФ выразили готовность оказать необходимую помощь в совершенствовании институциональных основ регулирования торговли и развития инвестиционного климата для эффективной реализации реформ и достижения стратегических целей развития Узбекистана.