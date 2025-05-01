Растет число пострадавших при землетрясении в Иране (Обновлено) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Число пострадавших в результате землетрясения в районе Роштхар провинции Разави Хорасан в Иране возросло до 19 человек.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил местным СМИ, генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Разави Хорасан Масуд Явери.

По его словам, предполагается, что количество пострадавших может возрасти.

Явери сообщил, что помимо Роштхар, пострадавшие имеются ещё в четырех районах.

09:52

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 05:10 по местному времени в районе Роштхар провинции Разави Хорасан на северо-востоке Ирана произошло землетрясение, в результате которого пострадали два человека.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил местным СМИ, генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Разави Хорасан Масуд Явери.

По его словам, подземные толчки, зафиксированные в окрестностях одноимённого города, ощущались также в Мешхеде и других населённых пунктах региона.

Он сообщил, что пострадавшие были доставлены в медицинский центр.

Согласно данным Национального сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, эпицентр землетрясения находился в 12 километрах от города Роштхар, а очаг залегал на глубине 10 километров.

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