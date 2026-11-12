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Iran releases currency exchange rates for November 12

Iran News 12 November 2026 10:13 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for November 12
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, November 12. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 12.

According to the CBI's announced rates, the value of 25 currencies went up, while 21 currencies fell compared to November 11.

The official rate for $1 stood at 1,913,255 rials, while one euro was valued at 2,122,509 rials. On November 11, the euro was priced at 2,129,497 rials.

Currency

Rial on November 12

Rial on November 11

1 US dollar

USD

1,913,255

1,909,436

1 British pound

GBP

2,540,738

2,543,589

1 Swiss franc

CHF

2,296,845

2,310,695

1 Swedish króna

SEK

191,610

192,862

1 Norwegian krone

NOK

200,299

200,403

1 Danish krone

DKK

283,916

284,854

1 Indian rupee

INR

20,402

20,353

1 UAE Dirham

AED

520,968

519,928

1 Kuwaiti dinar

KWD

6,144,191

6,135,952

100 Pakistani rupees

PKR

691,796

690,326

100 Japanese yen

JPY

1,196,807

1,202,649

1 Hong Kong dollar

HKD

243,877

243,378

1 Omani rial

OMR

4,973,990

4,959,963

1 Canadian dollar

CAD

1,343,215

1,344,864

1 New Zealand dollar

NZD

1,064,635

1,067,471

1 South African rand

ZAR

115,265

115,164

1 Turkish lira

TRY

38,088

38,012

1 Russian ruble

RUB

23,146

23,131

1 Qatari riyal

QAR

525,620

524,570

100 Iraqi dinars

IQD

125,387

125,959

1 Syrian pound

SYP

15,682

15,649

1 Australian dollar

AUD

1,310,985

1,307,806

1 Saudi riyal

SAR

510,201

509,183

1 Bahraini dinar

BHD

5,088,444

5,078,287

1 Singapore dollar

SGD

1,489,073

1,488,562

100 Bangladeshi takas

BDT

1,526,678

1,531,592

10 Sri Lankan rupees

LKR

57,155

57,450

1 Myanmar kyat

MMK

911

909

100 Nepalese rupees

NPR

1,274,556

1,271,440

1 Libyan dinar

LYD

296,469

297,860

1 Chinese yuan

CNY

286,749

286,020

100 Thai baht

THB

5,663,892

5,675,814

1 Malaysian ringgit

MYR

469,799

470,741

1,000 South Korean won

KRW

1430,965

1420,438

1 Jordanian dinar

JOD

2,698,526

2,693,140

1 euro

EUR

2,122,509

2,129,497

100 Kazakh tenge

KZT

428,561

427,236

1 Georgian lari

GEL

738,345

736,714

1,000 Indonesian rupiah

IDR

105,238

105,284

1 Afghan afghani

AFN

29,422

29,566

1 Belarusian ruble

BYN

632,084

634,955

1 Azerbaijani manat

AZN

1,125,177

1,123,164

100 Philippine pesos

PHP

3,020,633

3,024,839

1 Tajik somoni

TJS

207,688

207,769

1 Turkmen manat

TMT

546,991

545,707

Venezuelan bolívar

VES

2,124

2,127

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,122,509 rials and $1 costs 1,913,255 rials.

On the black market, $1 is worth about 2,64-2,67 million rials, while one euro is worth 2,93-2,96 million rials.

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