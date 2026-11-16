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Iran releases currency exchange rates for November 16

Iran News 16 November 2026 10:29 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for November 16
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, November 16. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 16.

According to the CBI's announced rates, the value of 43 currencies went up, while 3 currencies fell compared to November 15.

The official rate for $1 stood at 1,924,758 rials, while one euro was valued at 2,120,892 rials. On November 15, the euro was priced at 2,122,509 rials.

Currency

Rial on November 16

Rial on November 15

1 US dollar

USD

1,924,758

1,920,916

1 British pound

GBP

2,544,100

2,537,909

1 Swiss franc

CHF

2,297,244

2,289,995

1 Swedish króna

SEK

190,904

190,529

1 Norwegian krone

NOK

201,049

200,664

1 Danish krone

DKK

283,792

283,219

1 Indian rupee

INR

20,416

20,381

1 UAE Dirham

AED

524,100

523,054

1 Kuwaiti dinar

KWD

6,179,736

6,168,118

100 Pakistani rupees

PKR

695,934

694,560

100 Japanese yen

JPY

1,205,411

1,202,777

1 Hong Kong dollar

HKD

245,329

244,840

1 Omani rial

OMR

5,001,371

4,988,525

1 Canadian dollar

CAD

1,349,380

1,346,047

1 New Zealand dollar

NZD

1,063,174

1,060,899

1 South African rand

ZAR

113,719

113,391

1 Turkish lira

TRY

38,199

38,114

1 Russian ruble

RUB

23,429

23,383

1 Qatari riyal

QAR

528,780

527,724

100 Iraqi dinars

IQD

127,224

127,061

1 Syrian pound

SYP

15,777

15,745

1 Australian dollar

AUD

1,304,487

1,301,309

1 Saudi riyal

SAR

513,269

512,244

1 Bahraini dinar

BHD

5,119,037

5,108,819

1 Singapore dollar

SGD

1,494,234

1,491,546

100 Bangladeshi takas

BDT

1,543,347

1,536,869

10 Sri Lankan rupees

LKR

57,864

57,740

1 Myanmar kyat

MMK

917

915

100 Nepalese rupees

NPR

1,275,385

1,273,200

1 Libyan dinar

LYD

298,602

298,182

1 Chinese yuan

CNY

288,516

287,892

100 Thai baht

THB

5,680,436

5,667,049

1 Malaysian ringgit

MYR

471,075

470,076

1,000 South Korean won

KRW

1,439,707

1,437,034

1 Jordanian dinar

JOD

2,714,750

2,709,331

1 euro

EUR

2,120,892

2,117,303

100 Kazakh tenge

KZT

432,578

431,984

1 Georgian lari

GEL

742,788

740,951

1,000 Indonesian rupiah

IDR

105,659

105,403

1 Afghan afghani

AFN

29,329

29,396

1 Belarusian ruble

BYN

640,732

641,010

1 Azerbaijani manat

AZN

1,131,466

1,129,127

100 Philippine pesos

PHP

3,016,964

3,008,735

1 Tajik somoni

TJS

208,960

208,311

1 Turkmen manat

TMT

549,931

548,850

Venezuelan bolívar

VES

2,112

2,115

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,120,892 rials and $1 costs 1,924,758 rials.

On the black market, $1 is worth about 2,66-2,69 million rials, while one euro is worth 2,94-2,97 million rials.

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