Weekly review of Azerbaijan’s precious metals market

BAKU, Azerbaijan, November 15. The price of one troy ounce (31.1034768 grams) of gold in Azerbaijan fell by 229.5 manat ($135), or 3.3%, from November 9 through November 13.
According to Trend’s calculations based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the average weekly price of one troy ounce of gold decreased by 22.76 manat ($13.39), or 0.3%, compared with the previous week, to 6,764.68 manat ($3,979.22).
Gold prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|Date
|Price
|Date
|Price
|
November 2
|
6,634 manat ($3,900)
|
November 9
|
-
|
November 3
|
6,670 manat ($3,920)
|
November 10
|
-
|
November 4
|
6,720 manat ($3,950)
|
November 11
|
6,881.07 manat ($4,047.69)
|
November 5
|
7,035 manat ($4,140)
|
November 12
|
6,761.44 manat ($3,977.32)
|
November 6
|
6,877 manat ($4,050)
|
November 13
|
6,651.53 manat ($3,912.66)
|Weekly average
|
6,787 manat ($3,990)
|Weekly average
|
6,764.68 manat ($3,979.22)
During the week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan decreased by 3.86 manat ($2.27), or 4.3%.
The average weekly price of one troy ounce of silver increased by 1.06 manat ($0.62), or 1.23%, compared with the previous week, to 87.45 manat ($51.44).
Silver prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|Date
|Price
|Date
|Price
|
November 2
|
85.1 manat ($50.06)
|
November 9
|
-
|
November 3
|
84.19 manat ($49.52)
|
November 10
|
-
|
November 4
|
84.83 manat ($49.90)
|
November 11
|
89.33 manat ($52.55)
|
November 5
|
90.16 manat ($53.04)
|
November 12
|
87.55 manat ($51.50)
|
November 6
|
87.66 manat ($51.56)
|
November 13
|
85.47 manat ($50.28)
|Weekly average
|
86.39 manat ($50.82)
|Weekly average
|
87.45 manat ($51.44)
During the week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan fell by 56.92 manat ($33.48), or 2.1%.
The average weekly price of one troy ounce of platinum increased by 137.71 manat ($81.01), or 5.5%, compared with the previous week, to about 2,621.52 manat ($1,542.07).
Platinum prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|Date
|Price
|Date
|Price
|
November 2
|
2,445.29 manat ($1,438.4)
|
November 9
|
-
|
November 3
|
2,444.36 manat ($1,437.8)
|
November 10
|
-
|
November 4
|
2,402 manat ($1,410)
|
November 11
|
2,667.96 manat ($1,569.39)
|
November 5
|
2,597 manat ($1,530)
|
November 12
|
2,615.55 manat ($1,538.56)
|
November 6
|
2,580 manat ($1,520)
|
November 13
|
2,611.04 manat ($1,535.91)
|Weekly average
|
2,494 manat ($1,470)
|Weekly average
|
2,621.52 manat ($1,542.07)
During the week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 56.94 manat ($33.49), or 3.2%.
The average weekly price of one troy ounce of palladium increased by 79.55 manat ($46.79), or 4.7%, compared with the previous week, to about 1,755.34 manat ($1,032.55).
Palladium prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|Date
|Price
|Date
|Price
|
November 2
|
1,663 manat ($980)
|
November 9
|
-
|
November 3
|
1,622 manat ($950)
|
November 10
|
-
|
November 4
|
1,601 manat ($940)
|
November 11
|
1,780.99 manat ($1,047.64)
|
November 5
|
1,751 manat ($1,030)
|
November 12
|
1,760.97 manat ($1,035.86)
|
November 6
|
1,741 manat ($990)
|
November 13
|
1,724.05 manat ($1,014.15)
|Weekly average
|
1,676 manat ($990)
|Weekly average
|
1,755.34 manat ($1,032.55)
No figures were released for November 9–10, as these were non-working days in Azerbaijan.