На освобожденных территориях Азербайджана идут масштабные работы - вице-премьер (версия 2)

добавлены подробности, первая версия опубликована в 12:27

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана ведутся масштабные работы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе поездки в Агдам вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Во время нашего визита в Агдам мы понаблюдали за строительными работами. Здесь строятся дороги, здания, школы, возрождается территория", - сказал Мустафаев.

По словам вице-премьера, под руководством Президента Ильхама Алиева будет обеспечено процветание освобожденных от оккупации территорий, которые станут одним из самых красивых уголков не только Азербайджана, но и мира.

"Строительные работы на освобожденных территориях ведутся быстрыми темпами. Мы провели сегодня в Агдаме заседание комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджана от 15 апреля 2020 года в целях обеспечения эффективного использования водных ресурсов, совершенствования управления водным хозяйством и координации работ в этой сфере. Основной его целью является обеспечение эффективного использования водных ресурсов освобожденных территорий", - сказал вице-премьер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)