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Прекращение огня в секторе Газа произойдет после освобождения ХАМАС заложников - Байден

США Материалы 12 мая 2024 03:51 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Режим прекращения огня наступит в секторе Газа после того, как Палестина освободит заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

Как передает Trend, об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании в штате Вашингтон.

"Если ХАМАС освободит заложников, завтра [в Газе] будет прекращение огня", - сказал он. Байден в самом начале своего выступления заявил, что хочет коснуться ситуации вокруг Израиля.

Позже президент США заявил, что не хочет продолжать говорить об Израиле и перешел к внутренним проблемам Америки.

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