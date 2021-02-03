Некоторые лица, приехавшие из Франции в Карабах, совершили многие преступные деяния - интервью французской газете Lagazetteaz.fr

Известный французский исследователь по Ближнему Востоку Себастьян Буссуа дал интервью французской онлайн газете Lagazetteaz.fr.

Как сообщает Trend, Буссуа отметил, что армяне, а также некоторые лица, прибывшие из Франции, совершили многие преступные деяния в Карабахе, осуждаемые международным правом.

По его словам, в своей статье в журнале “Le Journal Général de l'Europe” он был нацелен на то, чтобы в определенной степени постараться сбалансировать проведенные широкие обсуждения, которые велись об Азербайджане, в частности о том, что якобы Турция и другие страны поддержали его в ведении войны.

"Мне хотелось показать большой дисбаланс, существующий при обработке информации во Франции, потому что у проармянских медиа достаточно сильная сфера влияния. Все это бессмысленные разговоры, передающиеся из уст в уста. При том, что армяне, а также некоторые лица, прибывшие из Франции, совершили многие преступные деяния в Карабахе, осуждаемые международным правом. Как вы отметили, более 10 французов или лиц, не являющихся французами, но имеющих армянское происхождение и двойное гражданство, а также состоящих в списке "Fiche S", известном как список лиц, могущих совершить преступление или проводящих пропаганду насилия и экстремизма, отправились из Франции, чтобы примкнуть к рядам проармянского сепаратистского захватнического войска. Это незаконно.

Осенью 2020 года эти лица отправились из Франции в Ереван, чтобы быть переправленными в Нагорный Карабах и участвовать в боях с азербайджанцами. Среди отправленных воевать в Карабах были и граждане Франции, с большой симпатией относящиеся к Армении. Это большая проблема, стоящая вне закона, потому что примкнувшие к боевым действиям лица привычны совершать насилие и использовать оружие. Будут ли они по-прежнему, как ни в чем не бывало, осуществлять незаконную деятельность по возвращению на территорию Франции? Именно поэтому по отношению к ним уже начато предварительное следствие. Они были задержаны и опрошены на границе Франции после возвращения из Армении. В данное время осуществляются меры по выяснению преступных деяний, которые они уже совершили или могут совершить в будущем, устанавливаются факты пропаганды терроризма данными лицами, а также рассматривается вид наказания, которое будет применено в отношении этих лиц. Считаю, что поскольку Армения проиграла войну, могут быть риски отмщения мусульманам на территории Франции", - сказал он.

Говоря о декларации по Карабаху, подписанной 10 ноября 2020 года, фрнацузский исследователь отметил, что подписание этого документа после 27-летней оккупации, приведшей к гибели тысяч людей, очень хорошее явление.

"За это время совершены трагедии, а именно ради политики армянская сторона сделала инструментом своих же мирных граждан, разместив их с 1994 года на захваченной у Азербайджана территории, которую ООН не признала армянской. 800 000 тысяч азербайджанцев в 1994 году были изгнаны с карабахских земель. Здесь, в Баку, мы встретились с некоторыми людьми из Агдамского, Зангиланского, Губадлинского и других районов, ставшими беженцами, которые в настоящее время надеются вернуться на свои земли. В данной ситуации можно наблюдать два фактора. Первый – возвращение к региональному конфликту, решение которого невозможно с помощью Минской группы, где сопредседательствуют Россия, Франция и США. Считаю важным отметить,что азербайджанцы освободили Карабах. Второй фактор заключается в том, что, говоря об устойчивом мире, мы, помимо договоренности, достигнутой на бумаге между двумя государствами, говорим о перемирии. Сейчас самое главное внушить людям понятие перемирия, пропагандировать это в обществе обеих стран. На встречах в Баку с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым и помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым на передний план ими выдвигалось этническое и культурное разнообразие Азербайджана, а также вопрос армян, оставшихся в Карабахе. В годы СССР между двумя народами были очень хорошие отношения.

Многие считают, что по истечении времени так и будет. Можно ли ожидать того же самого и со стороны Армении? Считаю, что для принятия сложившихся условий нужно много времени. Будем надеяться, что в будущем премьер-министр Армении, живущий сегодня с реваншистским чувством, либо другой политический лидер этой страны, не станут причиной иных чувств у населения, нарушив подписанный в ноябре 2020 года документ. С практической точки зрения азербайджанской стороне необходимо будет много времени, чтобы возродить Карабах, это работы по созиданию, размещение населения на его исконных территориях, превращение Карабаха в место для жизни, туризма и пр. Следующий вопрос - динамичная интеграция посредством коридора, который будет создан между Карабахом и Нахчываном. Именно он через столько лет впервые соединит другие территории Азербайджана с Нахчываном, не пересекая территорию Ирана, а также обеспечит продолжительное участие Азербайджана в таком глобальном проекте, как Шелковый путь. Это очень важный вопрос, потому что именно этот коридор сыграет важную роль в оценке важности Азербайджана для Европы. Именно по нему проедут европейцы, чтобы посетить Карабах, и будут заинтересованы раскрыть для себя эти места. Находясь в Марокко и Тунисе, мои соотечественники пытаются критиковать мусульман, хотят сказать, что везде ислам, но они практически не знают светский, современный, динамичный Азербайджан, к которому проявляют большой интерес международные архитекторы. Считаю, что это один из важных факторов темы мира, который может быть привит к другим моделям сотрудничества", - добавил он.

Что касается восстановления экономических и транспортных связей в регионе, Буссуа подчеркнул, что обеспечение устойчивого мира между двумя странами проходит через экономику: "Экономические связи между Азербайджаном и Арменией должны быть восстановлены. С экономической точки зрения между двумя странами наблюдается ощутимый дисбаланс. Азербайджан - ведущая страна на Кавказе, Армения - нищая страна, анклав, у которой с экономической точки зрения ничего нет. Считаю, что это страна, которая надеется на большую диаспору, могущую поддержать ее экономически. Наряду с тем, что Азербайджан превратился в региональную экономическую силу, опирающуюся на свой нефтегазовый сектор, он в то же время, учитывая, что нефтегазовый фактор не бесконечен, продолжает диверсифицировать экономику страны, динамично проводить важные реформы в аграрной и продовольственной сферах на последующие 30 лет. Было бы хорошо, если бы Армения уже поняла, что она окончательно потеряла Карабах, который разрушила. Так пусть хотя бы обогащает своё будущее. В этом случае мир может быть продолжен. Ясно, что сегодня Азербайджан - страна, способная вдохнуть жизнь в регион и превратить его в центр внимания с экономической, культурной и туристической точек зрения."

Французский исследователь отметил, что с точки зрения политики добрососедства ЕС, учитывая, что Азербайджан член Совета Европы, а также то, что у европейцев не было никаких преград в организации песенного конкурса «Евровидение», очень важно и дальше продолжать на высоком уровне отношения Европа-Азербайджан, потому что в плане культуры Азербайджан близок именно к Европе.

"Несмотря на то, что абсолютное большинство проживающих в стране мусульмане, Азербайджан - светская, современная, толерантная и культурная страна. Для меня Баку – это город, не похожий на русские или арабские города, он больше похож на города Европы. Что касается отношений с Францией, то они реально отличные. Если подходить к вопросу не только с позиции нефтегазовой сферы, а с точки зрения культуры, то в Баку уже несколько лет функционирует французский лицей, пропагандирующий французский язык и Францию на Кавказе. Совсем неслучайно, что Азербайджан является членом Международной организации франкофонии. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил удовлетворение высоким уровнем связей между Баку и Парижем. Несмотря на то, что во время войны Париж поддержал Ереван, поздравительное письмо, отправленное по случаю Дня национального спасения и сегодня сохранено на Елисейском государственном официальном сайте. Потому что в реалии отношения Парижа и Баку - это история, написанная в конце 1980-х годов Франсуа Миттераном и Гейдаром Алиевым",- заключил он.