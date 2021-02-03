В рамках проекта поддержки азербайджанцев в Турции им предоставляются юридические консультации

БАКУ /Trend/ - С 1 сентября по 31 декабря 2020 года при финансовой помощи Фонда поддержки азербайджанской диаспоры был реализован проект под названием "Правовая поддержка азербайджанцам, проживающим в Турецкой Республике", сообщает Trend в среду со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Цель проекта заключается в предоставлении соотечественникам, временно или постоянно проживающим, получающим образование, занимающимся трудовой деятельностью на территории Турции, прибывшим в эту страну на короткое или длительное время, юридических консультаций в различных сферах, их информировании по вопросам миграции и организации правовой поддержки, направлении в компетентные государственные органы.

В рамках проекта 119 соотечественникам была оказана поддержка в вопросах миграции, в том числе содействие их привлечению к медицинскому страхованию, 26 - предоставлены юридические консультации в различных направлениях, оказана помощь в подготовке и получении соответствующих документов, обращении в компетентные государственные структуры.

Соотечественники, столкнувшиеся с трудностями по причине пандемии COVID-19, были проконсультированы по телефону, через платформы социальных медиа, им были разъяснены правовые вопросы.

Процесс предоставления юридических консультаций и разъяснения правовых вопросов был обеспечен доцентом факультета социальных наук и права Анкарского университета, юристом Ляман Сулейманлы.

Проект планируется осуществлять на постоянной основе.