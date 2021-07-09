Россия готова вносить вклад в налаживание мирной жизни в Карабахе – МИД

БАКУ /Trend/ - Россия готова вносить вклад в налаживание мирной жизни в Карабахе, укрепление доверия между Ереваном и Баку, а также устранение взаимных раздражителей. Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала девятого июля на брифинге глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Обстановка в зоне ответственности российского миротворческого контингента остается относительно стабильной. Отдельные инциденты оперативно решаются во взаимодействии с азербайджанскими и армянскими коллегами. Провокационных действий в отношении российских миротворцев не фиксируется», - сказала она.